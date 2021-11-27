Акцент на щиколотки: Бузова в алом платье мидакси с эффектом глянца предстала на шоу «Х-Фактор»

Телеведущая снова приехала в Минск, чтобы поддержать своих подопечных. Она выбрала яркий образ.

Ольга Бузова давно стала одной из самых популярных персон в стране. Она не скрывает, что открывает для себя новые горизонты. В этом году телеведущая снялась в голливудском фильме.

Также она жила в Африке, где стала ведущей нового проекта и предстала в роли наставницы в шоу «Х-Фактор. Беларусь». Недавно артистка на несколько дней легла в больницу, но накануне сбежала, чтобы поздравить отца.

больше по теме Пополневшая Ольга Бузова в куртке из денима и укороченных джинсах приехала в Минск Телеведущая встретилась со своими подопечными в шоу «Х-Фатор». Она предстала в стильном монохроме.

А вот теперь Ольга приехала в Минск. Для нее этот город в этом году стал вторым домом. В аэропорту она была в наряде из денима. А вот для съемок артистка принарядилась.

На этот раз она предстала в алом платье мидакси из экокожи с эффектом глянца. Наряд подчеркнул ее талию и сделала акцент на тонкие щиколотки. Образ дополни модные босоножки с тесемками в тон.

Бузовой сделали высокий хвост и завершили аутфит сережками цвета мака. Она покрасовалась перед камерой, а потом устроила на своем месте в зале.

«Мои хорошие, на Беларусь 1 уже идет второй прямой эфир шоу „Х Фактор“. Тема — любовь», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие одарили ее комплиментами. «Оленька, вы такая классная», «Оля даже на себя тут не похожи», «Какая же вы шикарная», «Дикий ангел», «Просто прелесть», «Удачный образ! К лицу алый», «Королева», «Ну как же вы тут хороши», «Ну прям стиль Наталии Орейро», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в кожаных нарядах не раз снималась героиня Наталии Орейро Милагрос в сериале «Дикий Ангел».

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