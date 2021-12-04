София ярче мамы: Лорак в ультрамариновом жакет и ботфортах повеселилась с дочкой на вечеринке

Певица привела наследницу на юбилей Аллы-Виктории. На празднике собралось много звезд.

Ани Лорак в свое время выступила на «Евровидении». Тогда ей оказал большую поддержку Филипп Киркоров. Они дружат много лет. Король отечественной эстрады даже стал крестным папой ее дочки Софии.

Раньше они часто отдыхали вместе. Этой осенью артистка погрузилась в работу. Она выпустила новую песню, ездила в Дубай, где дала концерт, а также появлялась на премия и съемках передач.

А накануне Лорак повеселилась на празднике Киркорова, который устроил вечеринку в честь 10-летия дочки Аллы-Виктории. Праздник прошел в стиле фильма «Круэлла».

Дети смогли поиграть с далматинцами, а для более взрослой публике было устроено представление с артистами и гимнастами. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред) облачилась в кожаные шорты и ультрамариновый блестящий жакет. Ее образ дополнили ботфорты.

10-летняя София предстала в неоновом total look. Она покрасовалась в твидовой юбке и плюшевом поло. Лук дополнили неоновые кроссовки. Девочка веселилась с другими гостями, среди которых были дети Сергея Лазарева, сын Ксении Собчак.

«С днем рождения, наша принцесса Алла-Виктория. Будь счастлива и расти нам всем на радость. Спасибо, дорогой крестный Филипп, за чудесный праздник», — отметила Лорак.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие отметили, что ее дочка повзрослела. Образ Софии многих восхитил. «Какие все красивые!», «Вам очень идет этот образ», «Каролина и Сонечка красотки», «Как выросла ваша дочка! А такой модный наряд, что маму затмила», «Какие счастливые все», «У вас дочка модница», — прокомментировали пост подписчики.

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