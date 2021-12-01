«Street-style образ»: Лопырева в джинсах с высокой посадкой и куртке-рубашке отметилась в Монако

Виктория Лопырева является победительницей конкурса «Мисс Россия». С тех пор прошло много лет, но для многих поклонник блондинка остается первой красавицей.

Раньше Виктория строила карьеру телеведущей, но теперь она все чаще участвует в фотосессиях и организует разные мероприятия. Однако в последнее время модель проводит время в Дубае и посещает светские рауты.

А вот на днях Лопырева побывала в Монако. Она впервые приехала туда за несколько лет. Блондинка сначала отметилась на вечеринке в вечернем платье, а вот потом она вышла на променад. Для такого случая Виктория облачилась в джинсы с высокой посадкой и молочный свитер. Куртка-рубашка в голубом оттенке стала изюминкой образа. Она дополнила наряд теплыми мокасинами.

«В Монако все спокойно. Много красивых тачек стоят. Встретила уже знакомых рядом с Hotel De Paris. Ощущение, что домой вернулась. Ну почти. Место, которое очень хорошо знаю», — призналась звезда.

Поклонники редко видят ее повседневных образах. Многие пришли в восторг. А для сайта Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Нежный, уютный и, одновременно модный street-style образ. Мягкие фактуры водолазки и рубашки подчеркнули нежность и женственность Виктории. Нотку нежности поддержало и бело-голубое цветовое комбинирование, а учитывая что Виктория блондинка, то весь образ воспринимается целостно и гармонично. Виктория применила тренд носить рубашки вторым слоем, плюс нагрудные накладные карманы, добавили куртке-рубашке модного градуса. Джинсы также модные, прямого кроя свободного силуэта. Плохо видно обувь, но по-моему, уютный образ поддержан мягкими мокасинами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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