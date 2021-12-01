«Ну артистка!»: Нюша засняла подросшую дочку в льняном костюме с бабушкой в Дубае

Певица поделилась трогательными кадрами. Она была восхищена тем, как Симба ладит с бабушкой.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Раньше она неустанно работала. Порой певица выпускала по несколько хитов, а ее клипы набирали миллионы просмотров. Но теперь она состоит в браке с Игорем Сивовым.

Артистка уже подарила избраннику дочку Симбу. Более того, она в этом году объявила, что снова станет мамой. Звезда не стала скрывать, что эта беременность не была запланированной.

На этот раз Нюша уже в конце лета перестала выступать. Потом она много путешествовала, но в итоге приехала в Дубай, где решила остаться до весны. Теперь певица готовится к родам. К ней приехала родня.

Мама Ирина Владимировна с радостью играет с внучкой. На этот раз певица засняла, как малышка играет с ней в игру: «Стенка, стенка, потолок, две ступеньки — дзинь звонок».

«Это телячьи нежности», — отметила артистка.

А потом Симба примерила льняной костюм с футболкой и шортами. Девочка стала кружиться перед мамой и бабушкой, умилив их.

«Покажешься? Покрутишься? Ой, какая красота!» — отметила Нюша. «Можно в другую сторону! Вот так», — сказала Ирина Владимировна. «Ну артистка!» — заявила певица.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Симба растет кокеткой. «Ну что за прелесть», «Малышка вся в бабушку», «Какие блондиночки», «Костюмчик шикарный», — стали писать пользователи Сети.

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