«Завидная невеста»: Лазарев привел дочку в пышном платье из органзы на праздник к Киркорову

Певец вместе с наследниками отметился на празднике в честь Аллы-Виктории, которая отпраздновала день рождения.

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он ездит на «Евровидение» два раза. Победить ему не удалось, но певец смог завоевать любовь новых поклонников. Также он стал дружить с Филиппом Киркоровым.

Несмотря на свою занятость, артист находит время для семьи. У него подрастает сын Никита, который пошел в первый класс, и трехлетняя дочка Анна. Недавно он отдохнул с ними в Дубае.

Теперь Лазарев готовится к новогодним съемкам и «Песне года». Но накануне он побывал в гостях у Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады закатил вечеринку в честь 10-летия дочки Аллы-Виктории.

Он устроила красочные представление для гостей. Сергей нарядил дочку в пышное платье-бюстье из органзы и босоножки в тон. Кроху сопровождал брат Никита, представший в костюме.

На празднике малыши потанцевали. Они повеселились с другими детьми. Примечательно, что наследник Лазарева подружил с сыном Влада Топалова Михаилом. Мальчики практически устроили танцевальный баттл. Кульминацией вечера стал большой многоярусный торт.

«Анна Сергеевна в шикарном платье на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Какой праздник устроил Филипп! Спасибо за приглашение», — заявил певец. «Завидная невеста», — назвал он свою дочку.

Поклонники восхитились тем, какие дети растут у певца. Многие были очарованы малышкой Анной. Добавим, что среди гостей также были Юлия Барановская, Марина Газманова, Ани Лорак и другие известные персоны.

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