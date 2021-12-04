«Жизнь доконала»: Алена Косторная поделилась откровением в студии у Ивана Урганта

Как отметила чемпионка Европы, она стала набивать в последнее время татуировки.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале призналась, что стала в последнее время делать татуировки.

Как отметил Ургант, ему интересно узнать, почему Косторная так неожиданно «легла под иглу».

«Жизнь доконала. Ну, как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну. Потом пошло по нарастающей». Алена Косторная

В этот момент Ургант воскликнул: «А так всегда бывает, как говорит Тимати!»

Косторная призналась, что один раз попробуешь набить тату и уже сложно остановиться.

Напомним, что Алена Косторная является одной из претенденток на поездку на Олимпиаду. Она не раз говорила, что игры – это ее мечта.

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