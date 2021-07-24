«Очень интересное место»: Алена Косторная с фиолетовыми волосами появилась на выставке

Не так давно российская фигуристка решила кардинально сменить имидж.

Чемпионка мира 2020 года в женском одиночном разряде по фигурному катанию Алена Косторная в Instagram опубликовала кадр, на котором она находится на выставке. При этом бросается в глаза ее новый имидж. Не так давно фигуристка покрасила свои волосы в фиолетовый цвет, который ей к лицу.

Любопытно, что на одном из снимков Алена Косторная находится около надписи: «Любая творческая единица боится, что ее сочтут творческим нулем».

«Вчера посетила выставку «Уроборос». Очень интересное место со свежими взглядами на современное искусство». Алена Косторная

«Алена, выглядите просто прекрасно», «Как повзрослела наша красавица», «Красотка. Просто неотразима», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Косторная входит в число претенденток на участие в зимних олимпийских играх 2022 года. Фигуристка вернулась в группу к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе, уйдя из команды двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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