«Последние деньки отпуска»: Алена Косторная распахнула белую рубашку и предстала в бикини

Как отметила фигуристка, на отдыхе на Кубе ее активно фотографирует брат.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию в австрийском Граце Алена Косторная в Instagram поделилась серией фотографий с отдыха, которые сделал ее брат. На кадрах 17-летняя фигуристка запечатлена в белой расстегнутой рубашке. На ней можно увидеть соблазнительный купальник. Звезда невероятно счастлива. Она наслаждается отдыхом.

«Последние деньки отпуска 2021. P.S. Спонсор всех самых красивых фото — это мой брат». Алена Косторная

«Наконец-то по-настоящему красивые фото», «Удачи на ЕГЭ. Ну и Олимпиаду выиграть, конечно», «Алена, ты невероятна хороша собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Алена Косторная покинула Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернулась в группу к прежней наставнице Этери Тутберидзе. В предстоящем олимпийском сезоне фигуристка значится в сборной России лишь запасной.

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