«С днем рождения, бабушка!»: Марина Юдашкина показала подросших внуков

Дочь дизайнера поделилась с родительницей записью, на которой запечатлела своих наследников.

Среди последних Stories личного микроблога жены Валентина Юдашкина появился ролик от единственной дочери Галины. Наследница Марины Юдашкиной показала, как внуки поздравляют свою любимую бабушку.

Напомним, на днях Марине Юдашкиной исполнилось 63 года. Внуки модельера поспешили отправить для родственницы поздравительное сообщение.

Мальчики живут со своими родителями не в России, поэтому радовать бабашку пришлось на расстоянии. Старший сын наследницы Валентина и Марины Юдашкиных в пестрой рубашке обратился к бабушке через видеозапись.

«С днем рождения, бабушка! Я люблю тебя», – признался Анатолий.

Старший внук Юдашкиной послал любимой родственнице воздушный поцелуй. А младший внук Юдашкиных Аркаша стоял позади брата, немного стесняясь.

К слову, Марина Юдашкина отметила свой день рождения в мерцающем платье на гала-ужине среди артистов. Модельер не стала устраивать банкет, а отправилась на торжество Vogue.

Напомним, ранее Марина Юдашкина похвасталась достижениями младшего внука. Кучерявый малыш Аркаша выиграл со своей футбольной командой золотой кубок.

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