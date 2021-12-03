«Потрясающий праздник!»: Юдашкина предстала на дне рождения дочки Киркорова в сверкающем платье в пайетках

Филипп Киркоров организовал роскошную вечеринку в честь 10-летия дочери Аллы-Виктории. О ней он объявил еще в эфире «Модного приговора» на Первом канале, куда привел наследницу, облаченную в костюм в стиле Круэллы.

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Свой дом артист украсил многочисленными огнями, гостей же здесь встречали ангелы-великаны и фейерверк.

«Филипп сделал потрясающий праздник! Праздник и для детей, и для их родителей!» — поделилась впечатлениями Марина Юдашкина.

Жена Валентина Юдашкина появилась на тусовке в сверкающем серебристом платье в пайетках, подчеркнув тонкую талию ремешком.

К слову, в серебристых нарядах ранее предлагала встречать Новый год Эвелина Хромченко.

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