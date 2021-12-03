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«Потрясающий праздник!»: Юдашкина предстала на дне рождения дочки Киркорова в сверкающем платье в пайетках

Филипп Киркоров устроил пышное торжество в честь 10-летия Аллы-Виктории.

«Потрясающий праздник!»: Юдашкина предстала на дне рождения дочки Киркорова в сверкающем платье в пайетках
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global look press.

Филипп Киркоров организовал роскошную вечеринку в честь 10-летия дочери Аллы-Виктории. О ней он объявил еще в эфире «Модного приговора» на Первом канале, куда привел наследницу, облаченную в костюм в стиле Круэллы.

Свой дом артист украсил многочисленными огнями, гостей же здесь встречали ангелы-великаны и  фейерверк.

«Филипп сделал потрясающий праздник! Праздник и для детей, и для их родителей!» — поделилась впечатлениями Марина Юдашкина.

Жена Валентина Юдашкина появилась на тусовке в сверкающем серебристом платье в пайетках, подчеркнув тонкую талию ремешком.

Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

К слову, в серебристых нарядах ранее предлагала встречать Новый год Эвелина Хромченко.

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