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«Браво, малыш!»: Марина Юдашкина показала кучерявого внука Аркашу на футбольном поле

Мальчик занимается футболом и уже радует родственников спортивными успехами.

«Браво, малыш!»: Марина Юдашкина показала кучерявого внука Аркашу на футбольном поле
Марина Юдашкина. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

Жена Валентина Юдашкина – Марина – похвасталась внуком Аркадием, который завоевал золотой кубок на спортивных соревнованиях. Фото малыша знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, Аркадий – младший ребенок наследницы Валентина Юдашкина. Мальчик родился в 2018 году в семье фотографа Галины Юдашкиной и бизнесмена Петра Максакова. А сегодня мальчик уже достигает первых спортивных высот.

«Сегодня наш Аркадий выиграл кубок! Поздравляем и гордимся! Браво, малыш!», – подписала снимок Юдашкина.

Кудрявый Аркаша позировал с блестящей наградой в руках. На мальчике была темно-синяя форма с розовыми вставками. Маленький спортсмен прижал одной ножкой белоснежный мяч. Внук Юдашкиных улыбался на камеру для своих родителей.

Внук Марины Юдашкиной. Фото: Instagram.com/marinayudashkina
Внук Марины Юдашкиной. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

«Какой славный малыш!», «Молодец малыш! Как дедушка, талантлив», «Какой же он милый», «Золотой красавчик, поздравляем солнышко», «Будущее футбола», «Какой молодец!», «Очаровательный ребенок», – полюбовалась внуком Юдашкиных поклонники.

Напомним, ранее Марина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения. Дизайнер написала трогательные строки для избранника на его 58-летие.

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