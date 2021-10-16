«Браво, малыш!»: Марина Юдашкина показала кучерявого внука Аркашу на футбольном поле

Мальчик занимается футболом и уже радует родственников спортивными успехами.

Жена Валентина Юдашкина – Марина – похвасталась внуком Аркадием, который завоевал золотой кубок на спортивных соревнованиях. Фото малыша знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, Аркадий – младший ребенок наследницы Валентина Юдашкина. Мальчик родился в 2018 году в семье фотографа Галины Юдашкиной и бизнесмена Петра Максакова. А сегодня мальчик уже достигает первых спортивных высот.

«Сегодня наш Аркадий выиграл кубок! Поздравляем и гордимся! Браво, малыш!», – подписала снимок Юдашкина.

Кудрявый Аркаша позировал с блестящей наградой в руках. На мальчике была темно-синяя форма с розовыми вставками. Маленький спортсмен прижал одной ножкой белоснежный мяч. Внук Юдашкиных улыбался на камеру для своих родителей.

«Какой славный малыш!», «Молодец малыш! Как дедушка, талантлив», «Какой же он милый», «Золотой красавчик, поздравляем солнышко», «Будущее футбола», «Какой молодец!», «Очаровательный ребенок», – полюбовалась внуком Юдашкиных поклонники.

Напомним, ранее Марина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения. Дизайнер написала трогательные строки для избранника на его 58-летие.

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