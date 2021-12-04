«Что за блуза?»: Кейт Миддлтон раскритиковали за выбор наряда, сравнив с принцессой Дианой

Накануне Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне, чтобы осмотреть выставку «Фаберже в Лондоне: от романтики до революции».
Герцогиня Кембриджская выбрала блузку с рисунком пейсли в голубых, красных и зеленых тонах, чем вызвала недоумение у многих поклонников королевской семьи.
«Диана такое никогда не надела бы! Что за блуза? Необычный наряд!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что стиль Кейт довольно часто сравнивают со стилем принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.
Напомним, ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская тратит кругленькую сумму в год на уход за собой. В чек расходов включены не только услуги визажиста, косметолога и стилиста, но и тренировки, а также правильное питание.
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