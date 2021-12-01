Самая стильная королевская особа: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл

Кейт Миддлтон снова обошла Меган Маркл. Эксперты проанализировали прически 25 членов королевской семьи и обладательницей самой стильной укладки назвали жену принца Уильяма. Шевелюра невестки Елизаветы II ежедневно не дает покоя 2900 пользователям Google.

«Волосы Кейт Миддлтон – такая же часть ее искусно созданного образа, как и стиль одежды. Невозможно представить себе герцогиню без ее знаменитой шевелюры. С каждым выходом в свет окружающие задаются вопросом: «Что сегодня Кейт сделала со своими волосами?» И каждый раз, когда герцогиня что-то меняет, например завивает кудри, как на недавнем мероприятии, это становится главной темой обсуждения», — рассказала стилист Longevita изданию Express.

На втором месте этого рейтинга оказался сам принц Уильям. Внук королевы столкнулся с облысением и уже несколько лет носит очень короткую стрижку. За монаршей четой следует скандальная пара принца Гарри и Меган Маркл. Пользователи чаще всего спрашивают у поисковика, как сделать фирменную прическу герцогини Сассекской — низкий пучок.

«Герцогиня Сассекская умеет укладывать волосы так, чтобы передать определенное настроение или точку зрения. В отличие от Кейт Миддлтон Меган свободно выражает свои мнения и чувства миру, например, свои взгляды на оплачиваемый родительский отпуск. То, как она укладывает свои волосы, говорит об этом», — рассказывают эксперты.

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