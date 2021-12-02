«Как они это сделали?»: Кейт Миддлтон восхитилась яйцами Фаберже для царского дома Романовых

Выставка «Фаберже в Лондоне: от романтики до революции» проходит в столице Великобритании.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила выставку «Фаберже в Лондоне: от романтики до революции». Королевская особа осталась в восторге от пасхальных яиц Фаберже, которые принадлежали царской и императорской династии Романовых.

37-летняя жена принца Уильяма появилась на выставке в черных брюках и пестрой блузке Ralph Lauren с узором «пейсли».



На выставке герцогиня увидела множество работ Карла Фаберже. Одно из пасхальных яиц принадлежало царской семье Романовых. Этот экспонат имеет мистическое прошлое.

В 1887 году император Александр III подарил своей жене Марии Федоровне на Пасху это яйцо. А в советский период в России яйцо было утеряно. Позже его нашел обычный торговец, который не сразу понял ценность сувенира.



Сегодня стоимость такого яйца составляет 33 миллиона долларов.

К слову, Кейт Миддлтон выставка очень понравилась. Hello передают слова куратора выставки Кайрена Маккартни, который наблюдал за герцогиней. Маккартни отметил, что Миддлтон недоумевала, как мастеру удалось выполнить такие сложные заказы.



«Как они это сделали?» — повторяла Кейт Миддлтон.



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