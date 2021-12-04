Необычный выбор: Кейт Миддлтон надела блузу с узором пейсли

Накануне Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне, чтобы осмотреть выставку «Фаберже в Лондоне: от романтики до революции».

Герцогиня Кембриджская отказалась от своей обычной привычки носить один яркий цвет и выбрала блузку с рисунком пейсли в голубых, красных и зеленых тонах. К ней Кейт добавила рубашку с черными классическими брюками и глянцевым ремнем с эффектом крокодиловой кожи.

Образ завершила черной маской для лица и золотыми серьгами-кольцами от Sézane, а волосы собрала в волнистый хвост. Об этом пишет Marie Сlaire.

Напомним, ранее стало известно, королева узнает вес Кейт Миддлтон во время рождественских праздников.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.