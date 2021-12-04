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Необычный выбор: Кейт Миддлтон надела блузу с узором пейсли

Герцогиня Кембриджская посетила выставку в Лондоне.

Необычный выбор: Кейт Миддлтон надела блузу с узором пейсли
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне, чтобы осмотреть выставку «Фаберже в Лондоне: от романтики до революции».

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Герцогиня Кембриджская отказалась от своей обычной привычки носить один яркий цвет и выбрала блузку с рисунком пейсли в голубых, красных и зеленых тонах. К ней Кейт добавила рубашку с черными классическими брюками и глянцевым ремнем с эффектом крокодиловой кожи.

Образ завершила черной маской для лица и золотыми серьгами-кольцами от Sézane, а волосы собрала в волнистый хвост. Об этом пишет Marie Сlaire.

Напомним, ранее стало известно, королева узнает вес Кейт Миддлтон во время рождественских праздников.

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