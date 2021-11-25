«Надо звать девушку лично»: Краймбрери объяснила, почему не пошла на свидание с Манукяном

По словам певицы, по публичному приглашению на встречи с мужчинами она не ходит.

Певица Мари Краймбрери объяснила, почему у нее так и не состоялось свидание в блогером Давидом Манукяном.

«Зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание». Мари Краймбрери

Как отметила Мари Краймбрери, она не знала, что на шоу «Дуэты» за стенкой окажется именно Давид Манукян. Менеджер лишь сообщил ей, что там мужчина в деловом костюме. Поэтому она и надела платье. К примеру, на интервью она бы в таком виде не пошла, сообщает «СтарХит».

Ранее Давид Манукян на шоу «Дуэты» выступил вместе с Мари Краймбрери. После выступления он при публике позвал ее на свидание, но после почему-то о своем обещании позабыл.

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