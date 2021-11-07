Партнерша Давида Манукяна по «Танцам со звездами» ждет второго ребенка

24-летняя танцовщица и хореограф Дарья Палей разместила на личной странице в Instagram снимок своего интересного положения.

Приятельница и партнерша на проекте «Танцы со звездами» Давида Манукяна в очередной раз доказала, что с исполнителем ее не связывают любовные отношения. Палей готовится стать мамой во второй раз.

Артистка счастлива со своим мужем – двукратным чемпионом мира по латиноамериканской программе танцевального спорта. Алексей Сильде и Дарья Палей ждут рождения второго ребенка.

Отметим, в 2019 году у пары появилась на свет малышка Николь.

«Мои планы на ближайшее будущее», – написала Палей в последней публикации в личном микроблоге.

Танцовщица добавила эмодзи в виде красного сердца и показала свой преобразившийся животик (фото смотреть тут).

Поклонники Дарьи порадовались за знаменитость. Теперь они поняли, куда пропала Палей с паркетов.

Напомним, ранее бывшая возлюбленная шоумена Давида Манукяна назвала танцовщицу Дарью Палей разлучницей. Телеведущая Ольга Бузова призналась, что участница шоу «Танцы со звездами» увела у нее избранника.

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