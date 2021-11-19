Лолита и Давид Манукян стали ведущими юбилейного концерта «Муз-ТВ»

Артисты присоединились к другому тандему ведущих в составе Леры Кудрявцевой, Авроры и Оскара Кучеры.

Исполнители Лолита и Давид Манукян появились вместе в качестве ведущих юбилейного концерта «Муз-ТВ» в Кремле.

Лолита похвалила своего соведущего. Артистка отметила, что сейчас индустрия шоу-бизнеса лояльнее относится к молодым артистам.

«Я появилась на «Муз-ТВ», когда он зарождался. Сейчас проще относятся к молодежи. А раньше все клипы делались на коленках», — рассказала Лолита.

Также исполнительница дала совет молодому поколению:

«Я в 25 лет была щенком. Всего боялась. Чувствовала себя неполноценной. Занимайтесь своим делом. И не ставьте себе такие фильтры, при которых вы не узнаете себя».

К слову, Лолита и Давид Манукян вели концерт музыкального канала не одни. Помимо них в Кремле оказались Лера Кудрявцева, Аврора и Оскар Кучера.

Также телеведущий Андрей Разыграев появился со звездными блондинками на ковровой дорожке торжественного мероприятия.

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