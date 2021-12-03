Вроде мелочь, а неприятно: Гарик Харламов, Юлия Барановская, Кристина Асмус и другие звезды, кто не платит налоги

Согласно законодательству, налоги за квартиры, машины, дома и землю нужно оплатить до 1 декабря. Не все успели это сделать. Рекордсменом по долгу среди звезд является Филипп Киркоров – более миллиона рублей. А вот другие селебрити должны государству суммы поменьше.

Так, Юлия Барановская не оплатила 80 тысяч рублей, а Гарик Харламов — 75 тысяч. Бывшая жена юмориста Кристина Асмус должна 38 тысяч, а экс-фигуристка Марина Анисина — 30 тысяч. Отметившая в этом году юбилей и свадьбу Марина Федункив не оплатила 26 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, ранее стало известно, что в числе неплательщиков есть и звездные блогеры. Долг Давы составляет 242 631 рублей, а Анны Заворотнюк — 122 063 рубля.

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