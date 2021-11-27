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«Я же не знаю, когда ты закончишь. Так говорил своей бывшей жене только»: Харламов — об Асмус

Шоумен подколол актрису.

«Я же не знаю, когда ты закончишь. Так говорил своей бывшей жене только»: Харламов — об Асмус
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Ведущий Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов подколол свою бывшую жену актрису Кристину Асмус прямо со сцены шоу. В гости на проект пожаловал комментатор Дмитрий Губерниев. Он вышел на сцену и не давал ведущим сказать ни слова.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

«Мы видим, когда выходят по-настоящему хорошие ведущие. Бла-бла. Никто ни черта не делает. Только мы комментаторы «Матч-ТВ» работаем», — сказал Губерниев.

Поняв, что Дмитрий Губерниев надолго затянул свою речь Гарик Харламов сел в кресло, которое оказалось прямо на сцене.

«Дай, посидеть», — заявил Губерниев.

«Ну, я же не знаю, когда ты закончишь. Я так говорил своей бывшей жене только».

Гарик Харламов

Напомним, что Гарик Харламов развелся в прошлом году с Кристиной Асмус. Сейчас он живет с другой актрисой Катериной Ковальчук.

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Гарик ХарламовДмитрий ГуберниевКатерина КовальчукКристина АсмусШоу "Камеди клаб"