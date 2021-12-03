«Скорее берите на вооружение»: Кристина Асмус показала, как выглядеть изящно при минимуме вещей

Накануне Кристина Асмус отметилась на премьере шоу «Русский ниндзя». Для выхода в свет блондинка выбирала деловой костюм. Эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Наталья Родионова отметила, что трендовый тон аутфиту актрисы задает пояс с цепью. Такие пояса вошли в моду весной 2021 благодаря модному дому Chanel.

«Скорее берите на вооружение этот изящный минималистичный образ! Если вы ищете базовые черные брюки-дудочки — присмотритесь к модели на Кристине Асмус, именно так выглядит актуальный крой. Самая выигрышная длина — на 1 см выше косточки: приоткрывается изящная щиколотка, что делает ноги длиннее и стройнее. По фасону такие брюки имеют свободный или полуприлегающий крой», — рассказала Родионова.

По словам эксперта, еще одной изюминкой в образе Кристины являются белые классические лодочки.

«Именно в этом цвете достаточно простой и строгий образ становится нарядным и менее официальным. Минимум украшений, только серьги, скорее всего, тоже стилистическая задумка, хотя при глубоком декольте жакета можно добавить на шею деликатную подвеску. К образу Кристины также подойдет небольшая серная структурированная сумочка с коротким плечевым ремнем», — заключила Родионова.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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