«Гора с горой не сходится, а человек с человеком — всегда»: Пригожин — о содержании SMS для Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире Comedy Club на канале ТНТ озвучил содержание SMS, адресованное музыканту Сергею Шнурову. Муж певицы Валерии хочет встретиться с оппонентом на ринге.
«Что за мода. Почему все начали драться друг с другом?» — задал вопрос продюсеру Павел Воля.
«Давай вспоминать. Джигурда с Милоновым. Джиган собирается с Емельяненко драться», — сказал Гарик Харламов.
«Раньше такого не было. Представьте Советский Союз. 1985 года. Так, драка. Лещенко и Ротару. В чем смысл конфликта?» — спросил Воля Пригожина.
«Он заявление в полицию написал. А как все было. Я лежу в больнице. И тут звонок: «Здравствуйте, вас беспокоит следователь. Тут на вас заявление поступило. Шнуров пожаловался, что вы ему СМС нехорошую написали». Я сказал, что когда меня выпишут, то приду.
А СМС было следующее: «Перезвони мне, дорогой. Гора с горой не сходится, а человек с человеком — всегда. Мы где-нибудь когда-нибудь с тобой встретимся. Нам придется посмотреть друг другу в глаза». И он после этого сказал, что я ему угрожаю».
Напомним, что Пригожин вызвал Шнурова на бой после того, как тот оскорбил певицу Валерию. Как отмечал Пригожин, такие обидные слова в адрес жены он музыканту простить не сможет.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!