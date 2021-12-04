«Гора с горой не сходится, а человек с человеком — всегда»: Пригожин — о содержании SMS для Шнурова

«Он заявление в полицию написал. А как все было. Я лежу в больнице. И тут звонок: «Здравствуйте, вас беспокоит следователь. Тут на вас заявление поступило. Шнуров пожаловался, что вы ему СМС нехорошую написали». Я сказал, что когда меня выпишут, то приду.

А СМС было следующее: «Перезвони мне, дорогой. Гора с горой не сходится, а человек с человеком — всегда. Мы где-нибудь когда-нибудь с тобой встретимся. Нам придется посмотреть друг другу в глаза». И он после этого сказал, что я ему угрожаю».