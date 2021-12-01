«Солнышко наше»: Пригожин запечатлел первые шаги внучки Валерии

Почти год назад певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку Сели, которая родилась 1 января 2021-го, ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана.

В первый день зимы Селин исполнилось 11 месяцев. Валерия и ее муж Иосиф Пригожин души не чают в малышке. В своем инстаграме продюсер поделился кадрами, на которых помогает внучке делать первые шаги.

«Солнышко наше», — подписал фото Пригожин.

Добавим, Арсений и Лиана выбрали для дочки необычное имя методом составления слогов из своих имен.

Напомним, что у Валерии также есть двое старших детей — сын Артемий, который живет в Швейцарии и дочь Анна, которая выступает под псевдонимом Шена.

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