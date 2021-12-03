Что скажет свекровь? Невестка Орбакайте без бюстгальтера сверкнула дерзким декольте на хлипкой шнуровке до талии

Жена Никиты Преснякова не стесняется пикантных кадров и с удовольствием позирует в откровенных образах.

Вторая половинка Никиты Преснякова, модель Алена Краснова на шесть лет младше своего 30-летнего супруга. Видимо, поэтому девушка не торопится обзаводиться потомством, и пока хочет пожить для себя.

К тому же, красотка обладает идеальной фигурой и яркой внешностью и строит карьеру фотомодели. Не боится Краснова и откровенных образов, в которых часто позирует перед камерой.

На этот раз Краснова показала себя из примерочной магазина. Невестка Орбакайте выбирала наряд, и примерила топ с пикантной деталью – декольте на хлипкой шнуровке до самой талии.

Само собой, такую вещицу с нижним бельем не наденешь, все впечатление испортится. Поэтому Краснова и примерила стильный топ без бюстгальтера. Интересно, что бы на это сказала звездная свекровь?

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