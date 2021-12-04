Свежа и хороша: 74-летняя Ротару затмила молодых красоток

В последнее время София Ротару редко появляется на публике. Предыдущий ее выход случился на «Новой волне» в Сочи. Теперь же зрители увидят артистку в новогодней программе, снимком с которой певица поделилась в своем инстаграме.

София Михайловна запечатлелась в окружении молодых красавиц на сцене. Фанаты отметили, что 74-летняя певица ничуть не уступает им.

«Красоточка София Михайловна! Невероятная! Выглядите великолепно и как ровесница стоящих рядом девушек! Хочется вас видеть больше и чаще. На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные. София Михайловна, потеряла вас среди девчонок», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Ротару живет в Киеве с сыном и снохой. Много времени проводит со своей младшей сестрой Аурикой и любит рыбалку.

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