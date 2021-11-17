София Ротару играет в покер, удит рыбу и собирается в Москву

В последний месяц София Ротару в центре внимания. Сначала обсуждали тяжелую болезнь Софии Михайловны. Но оказалось, что народная артистка СССР здорова. Поклонники Софии Ротару выдохнули с облегчением: певица скоро выступает в России, значит, билеты не пропадут. «Телепрограмма» рассказывает, как живет и где зарабатывает певица.

«Все у нее нормально»

Слухи о тяжелой болезни 74-летней Софии Ротару появились после частной вечеринки в Берлине. В сеть попало видео с мероприятия, где в начале ноября выступила певица. Слегка похудевшая Ротару танцует и поет, при этом ее рука с микрофоном заметно подрагивает в течение нескольких секунд. «Болезнь Паркинсона? Онкология?» — принялись гадать в соцсетях.

Сразу после этого родная сестра звезды Аурика Ротару давала интервью для украинского проекта на YouTube. Аурика сообщила, что София чувствует себя прекрасно: «Она здорова и, даст бог, проживет еще долго. Когда она была худая, то писали, что болеет, мол, туберкулез. Потом писали даже, что умерла. Не знаю, кому нужно. Это просто сплетни. Все нормально!»

Украинские журналисты рассказали «Телепрограмме», что София Михайловна традиционно худеет к новогодним праздникам — впереди много съемок, поэтому сидит на легкой, проверенной годами диете. Так что худоба у артистки здоровая и даже желанная перед чередой предпраздничной работы.

Аурика Ротару входит в команду сестры, поэтому в курсе всех нюансов работы Софии Михайловны. В интервью сестра звезды так ответила на вопросы о гастролях в России: «Приглашают, но мы туда не ездим». Аурика Михайловна немного слукавила.

Из-за политической ситуации Ротару действительно не ездит в туры по России: после прежних ее выступлений в украинских СМИ мелькала критика от местных политиков. Но по факту артистка давно уже не колесит по городам так интенсивно, как раньше — все-таки возраст дает о себе знать. К примеру, три года назад после корпоратива в Уфе у Ротару был скачок давления и она оказалась в местной больнице.

Перед пандемией Ротару ездила в небольшие туры по городам Украины, Германии, где пела с сестрой. Куда чаще Ротару выступает на фестивалях, сборных концертах. В 2021 году она была в России уже несколько раз — например, приезжала на один день в Сочи на фестиваль «Новая волна».

4 декабря Ротару ждут в Москве — она выступит на 50-летии телевизионного фестиваля «Песня года». Как и на «Новую волну», Ротару приедет по личному приглашению продюсера Игоря Крутого. Концерт покажут 1 и 2 января на канале «Россия 1».

Свое участие София Михайловна подтвердила. Люди едут в Москву на «Песню года» из разных городов, готовят фанатские плакаты. Билеты еще есть в продаже (самые дешевые по 4 тысячи рублей), вход на концерт только по QR-коду. Все надеются, что никаких скандалов не случится и Ротару приедет на концерт.

Ротару выступала в этом году и на частных мероприятиях в России. Гости юбилея воронежского бизнесмена слили в соцсети видео с концерта звезды, чем вызвали обсуждения внешнего вида и заработков Софии Ротару. Поэтому теперь команда артистки просит не публиковать кадры с закрытых мероприятий. Стоимость выступления Софии Ротару на корпоративе составляет $50 тыс. (3,5 млн руб.). Плюс заказчик оплачивает дорогу артистке и ее команде. За участие в съемках телеконцерта гонорар не предполагается.

Мы связывались с украинскими представители артистки — они рассматривают выступление на частных мероприятиях в России в декабре, раз уж Ротару все равно прилетит на «Песню года».

В кругу друзей и родных

Единственный муж певицы Анатолий Евдокименко умер 19 лет назад. После похорон София Ротару даже думала перебраться в Москву. Но потом решила все же обосноваться с семьей в Киеве, где жили ее сестра и родители невестки. Певица выстроила дом своей мечты, где и живет сейчас. Загородная резиденция Софии Ротару находится в 20 км от Киева — в элитном пригороде Конча-Заспа в окружении сосен.

Это как наша Барвиха или Рублевка. Трехэтажный особнячок Ротару в поселке Пятихатки самый дорогой — по оценкам украинской прессы, его стоимость свыше $1 млн (71 млн руб.). Дом окружен бетонным забором и рвом, чтобы папарацци не добрались до звезды. По периметру установлены видеокамеры, круглосуточно работает охрана.

Дом певицы нестандартной формы, с креативными конструкциями внутри, поэтому его площадь всего 120 кв. м. Вся отделка из экоматериалов. Земли 20 соток, на участке есть дом для гостей, теннисный корт. Полно цветов и грядок, за которыми звезда любит ухаживать сама.

Второе летнее хобби Софии Ротару — рыбалка. Светские мероприятия на родине София Ротару давно не посещает — не любит тусоваться. Любит готовить и болтать по телефону — у певицы три сестры и два брата, а созваниваются они ежедневно.

В холодное время года певица отводит душу за карточной игрой. Приглашает родных, друзей. «В воскресенье у Сони собирались на покер!» — рассказывает Аурика. А иногда шофер возит Софию Михайловну на игру к кому-то в гости.

Ротару очень расстраивается, когда ей приписывают романы, ведь она оказалась однолюбом. Украинские журналисты много раз делали расследования на тему ее личной жизни и давно успокоились — после смерти мужа у звезды не было никаких романов.

Певица живет с сыном Русланом, невесткой Светланой и внуком. Внучка учится в Америке. Руслан и Светлана занимаются концертными и творческими делами Софии Михайловны. Организуют для нее заграничный отдых, поездки для детокса и обследований в дорогие европейские клиники. Ротару любит путешествовать. Однажды певица разоткровенничалась: «Я надеюсь жить долго, лет до 90. Так что впереди меня ждет много географических открытий».

Комментарии

Евгений Сафронов, эксперт в области культуры и развлечений, главный редактор ИА InterMedia:

— Авторитет Софии Ротару на всем постсоветском пространстве и в бывших «странах народной демократии» все последние десятилетия стабильно высок, она по праву считается живой легендой уходящей советской эпохи. Сейчас таковых можно пересчитать по пальцам — Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Стас Намин. Разумеется, она очень востребована.

Стоит помнить, что добрая половина нынешних россиян имеют родственные связи и тепло относятся к украинцам и их культуре, а песни в исполнении Софии Ротару навсегда стали частью культурного кода всех восточнославянских народов. Однако выступлений у нее не так много. Во-первых, в силу возраста — хоть народной артистке СССР ни за что не дашь ее 74, все же годы дают о себе знать. Во-вторых, не будем забывать об ограничениях в международных передвижениях, и не только из-за пандемии.

Анастасия Ивка, основательница музыкального лейбла BIMmusic:

— Заказники в этом декабре будут, но второй год из-за пандемии их мало. В индустрии большой спад. Так уже было в 2008 году. В этом году все надеялись, что сфера развлечений «разморозится», но от реальности убежать нельзя — количество заболевших растет, а вместе с этим и уровень страха. Однако на часть артистов всегда есть спрос, и София Ротару в их числе. Нельзя отрицать тот факт, что, несмотря на возраст, она прекрасно выглядит, у нее хороший голос и полноценная программа хитов.

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