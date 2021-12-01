В тигриных полосках и серебре: какие еще наряды подходят для встречи Нового года, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко рассказала своим поклонникам, в чем она рекомендует встретить год Водяного Тигра.

«Тигриные полоски – крайне популярный принт сезона! Принт «зебра» в пору новогодних корпоративов тоже вполне впишется в анималистическую тему 2022. Вода напрямую ассоциируется с серебром, а оно не выходит из моды никогда.

Эффект капель, чешуи и другие блестящие решения под елкой будут очень кстати. Тренд на пришитую к одежде бижутерию, пожалуй, вписывается в новогоднюю феерию идеально!» — поведала Эвелина Хромченко в личном блоге.

К слову, ранее мы описали забавный случай, который произошел с ведущей «Модного приговора» в эфире программы с участием Филиппа Киркорова. Король российской эстрады слегка перепутал ее с Эвелиной Бледанс, насмешив всех гостей студии. Эвелина Хромченко искрометно пошутила в ответ.

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