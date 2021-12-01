Когда шик к лицу: Топурия вышла на зимнюю прогулку в роскошной шубе, накинутой на джинсы с майкой

Звезда соединила в своем образе простоту и респектабельность.

Принцип единства и борьбы противоположностей в настоящее время лежит в основе современного стилизма. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» (Первый канал).

Теперь считается крайне старомодным, когда аксессуары идеально дополняют комплект по цвету и фактуре или когда образ полностью составлен в едином стиле. Тренд диктует небольшую долю «неправильности», сочетание несочетаемого и вместе с тем гармонию.

На этой модной волне составила свой зимний лук Кети Топурия, которая сочетала в одном аутфите роскошную натуральную шубу, легкие лоферы, простую майку и джинсы.

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