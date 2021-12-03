А кто это в ходунках пробежал? Топурия засветила маленького сыночка от Деньгова

Кети Топурия стала второй раз мамой в январе этого года.

21 января Кети Топурия подарила своему второму мужу Льву Деньгову наследника Адама. Звезда уже воспитывала дочь Оливию от первого союза со Львом Гейхманом.

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Певица очень быстро вернула былую форму после родов, стала выступать на сцене и активно путешествовать. На вопрос в личном блоге поклонников, как ей удалось почти мгновенно похудеть она лишь отшутилась. «Хынкалы», — на грузинский манер выдала свой «секрет стройности» Кети.

Своего малыша звезда не любит демонстрировать широкой публике. И лишь иногда Адам попадает в кадры Топурии в социальных сетях. На сей раз малыш засветился в stories Instagram певицы, где она показывала свой дом, украшенный к Новому году.

Малыш пробежал мимо елочки в ходунках в тот момент, когда ее дочь Оливия с восторгом рассматривала красивые игрушки. Мальчик тоже не смог пройти мимо такого блеска и приостановился напротив.

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