На отдыхе в санатории: Гузеева вышла на променад в Подмосковье в трендовом пуховике и сапогах-дутиках

Лариса Гузеева после перенесенного коронавируса отправилась на отдых в подмосковный санаторий с дочерью Ольгой Бухаровой.

Звезда частенько приезжает сюда, в Балашиху, чтобы надышаться свежим воздухом в местных лесах и зарядиться бодростью на весь год. Но в этот раз ее поездка была особенно приятной, ведущая шоу «Давай поженимся!» стала ощущать радость от жизни гораздо сильнее, с удовольствием чувствуя каждое ее мгновение.

Она отметилась на променаде среди заснеженных деревьев в модном пуховике с горизонтальной прошивкой кипенно-белого оттенка с капюшоном. Также звезда позаботилась о тепле ног, облачив их в актуальные сапоги-дутики.

Ларисе Гузеевой также очень понравилась подача супа в местном ресторане, куда она пришла с наследницей. Шеф-повар нарисовал сердечко из сметаны на поверхности блюда, от которого любимица российской публики пришла в восторг.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.