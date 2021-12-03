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На отдыхе в санатории: Гузеева вышла на променад в Подмосковье в трендовом пуховике и сапогах-дутиках

Лариса Гузеева решила устроить себе отпуск в компании дочки.

На отдыхе в санатории: Гузеева вышла на променад в Подмосковье в трендовом пуховике и сапогах-дутиках
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

Лариса Гузеева после перенесенного коронавируса отправилась на отдых в подмосковный санаторий с дочерью Ольгой Бухаровой.

Звезда частенько приезжает сюда, в Балашиху, чтобы надышаться свежим воздухом в местных лесах и зарядиться бодростью на весь год. Но в этот раз ее поездка была особенно приятной, ведущая шоу «Давай поженимся!» стала ощущать радость от жизни гораздо сильнее, с удовольствием чувствуя каждое ее мгновение.

Она отметилась на променаде среди заснеженных деревьев в модном пуховике с горизонтальной прошивкой кипенно-белого оттенка с капюшоном. Также звезда позаботилась о тепле ног, облачив их в актуальные сапоги-дутики.

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Ларисе Гузеевой также очень понравилась подача супа в местном ресторане, куда она пришла с наследницей. Шеф-повар нарисовал сердечко из сметаны на поверхности блюда, от которого любимица российской публики пришла в восторг.

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