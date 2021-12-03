«Я только-только почувствовала его отцовское плечо»: ученица Градского в «Голосе» не готова перейти в команду другого наставника

На проекте «Голос» пока не принято решение, что будет дальше с командой, которую собрал музыкант и наставник проекта Александр Градский.

Одна из подопечных покойного мэтра призналась, что она не готова к тому, что их команду расформируют, а их передадут трем другим наставникам.

«Готова ли я, что перейду в другую команду? Конечно, нет, и мне бы не хотелось, — сказала участница проекта Татьяна Качурина. — Я хочу с гордостью нести знамя команды Градского! Для меня невероятно значимо, что Александр Борисович повернулся ко мне и открыл путь на большую сцену».

Девушка призналась, что после смерти Александра Градского чувствует себя осиротевшей. Ей словно подрезали крылья, которые тот подарил.

«Я уже так обрадовалась, что надо мной теперь будет наставник — нет, не только в проекте «Голос». Если Александр Борисович брал человека под крыло, то вел его по жизни. Он брал над ним опеку и ответственность, помогал на творческом пути. Я только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло», — добавила Татьяна Качурина в беседе со «Стархитом».

Напомним, в эту пятницу, 3 декабря, в эфир выйдет одна из двух последних программ «Голоса» с участием наставника Александра Градского. Известного музыканта не стало в ночь на 28 ноября. Съемки велись в середине ноября.

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