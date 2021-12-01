«Шоу должно продолжаться»: Дима Билан отправился на съемки сразу после похорон Александра Градского

Наставник шоу «Голос» Дима Билан дал понять, что он очень востребован. И не может ничего отменить даже в скорбный день прощания с коллегой по проекту.

Певец и наставник шоу «Голос» Дима Билан очень переживал по поводу безвременной кончины 72-летнего Александра Градского.

Музыканты вместе входили в золотой состав жюри проекта «Голос» Первого канала.

Билан в микроблоге вспоминал детали их последнего разговора с Градским во время записей эфира шоу «Голос».

Но жизнь диктует свои правило. И уже сегодня, сразу после похорон Дима Билан вернулся к работе. В микроблоге он дал понять, что поехать на съемки пришлось прямо с кладбища.

«А съемок сегодня много! Артистическая жизнь не останавливается!» — написал Дмитрий Билан в Instagram.

О том, что у него напряженный съемочный график, музыкант сообщил и в сторис микроблога.

«Шоу должно продолжаться», — философски заметил наставник «Голоса».

Напомним, прощание с Александром Градским состоялось в эту среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл».

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