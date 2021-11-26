Женственный стиль: Орлова после советов Васильева изысканно подчеркнула талию платьем на запах

Александр Васильев в эфире проекта Первого канала «Модный приговор» рекомендовал дамам обратить внимание на платья на запах. Эти наряды, уверен историк моды, наделяют образы женственностью. Кроме того, выгодно подают фигуру, акцентируя талию.

Неслучайно многие российские звезды в последнее время выбирают именно такие наряды. Ранее в трендовом платье предстала в свете Виктория Лопырева, облачившись в женственное платье на запах с рукавами-буфами.

Ольга Орлова тоже не отказала себе в удовольствии примерить актуальную модель. Она выбрала наряд длины мидакси трендового оттенка фуксии, изысканно показав фигуру. В комплект к платью певица подобрала черные туфельки на шпильке с заостренным мысом.

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