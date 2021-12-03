Драматичная: Ольга Картункова в черном наряде с красным абстрактным принтом рассказала, как мотивировать мужчин

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова призвала поклонниц уже сейчас просить подарки на Новый год.

Актриса, звезда шоу «Однажды в России» и известная кавээнщица Ольга Картункова поделилась в микроблоге забавным видео, на котором наглядно объясняет представительницам прекрасного пола, как надо мотивировать мужчин на подарки.

Ольга напомнила подписчицам, что у них осталось на это меньше месяца. Просьбы Деду Морозу Ольга Картункова разрешила оставлять прямо в комментариях к ее посту.

«Мотивация никогда не бывает лишней! Так, девочки, честно, что загадали на Новый год? Какой подарок от близкого? Если постеснялись ему сказать, пишите в комментариях у меня, он почитает и поймет, что дарить. А если он не подписан на меня, то беги, мужик, беги», — написала Ольга Картункова в микроблоге.

После она добавила, что на самом деле ей больше всего хочется заботы, любви и улыбок. И духов.

На видео Ольга Картункова предстала в наряде черного цвета с красным абстрактным принтом. Сочетание этих оттенков — черного и красного — модный эксперт Эвелина Хромченко называет драматичным.

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