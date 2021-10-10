«Выглядишь сногсшибательно»: поклонники пришли в восторг, увидев Картункову в сером кардигане и блузе в горох

Актриса Ольга Картункова нечасто делится в микроблоге своими снимками и видео. А их всегда с нетерпением ждут преданные поклонники звезды шоу «Однажды в России».

В это воскресенье Ольга Картункова поделилась кадрами, на которых предстала в блузе с принтом в крупный горох и вытянув фигуру серым кардиганом.

Поклонники пришли в восторг, увидев, как прекрасно выглядит Ольга Картункова. Они тут же осыпали звезду комплиментами.

«Моя мармышечка шладкая», «Оленька, выглядишь сногсшибательно», «Красотка!», «Оля, ты лучшая», «Обожаю», «Оленька, ты само очарование», — высказались в Сети.

Напомним, сейчас Ольга Картункова в составе команды под названием «Сборная России» принимает участие в новом проекте канала ТНТ – шоу «Игра».

В выпуске, который вышел в эфир в минувшее воскресенье, вместе с Екатериной Моргуновой Ольга Картункова жестко прошлась по Гарику Харламову. Он является членом жюри шоу, номер ему не понравился, поскольку показался оскорбительным.

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