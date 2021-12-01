Роскошь чистой воды: как выглядит жемчужное колье, которое подарила Хромченко дочери Киркорова

Алла-Виктория на свое 10-летие появилась в студии «Модного приговора».

Филипп Киркоров появился в студии Первого канала на шоу «Модный приговор» в компании дочки Аллы-Виктории и сына Мартина.

Наследнице короля российской эстрады исполнилось 10 лет, и в этот день его семья заменила обычных ведущих проекта: Александра Васильева и Надежду Бабкину.

Эвелина Хромченко осталась в рядах модных судей и вручила Алле-Виктории дорогой презент — жемчужное колье с кулоном в виде небесного цвета мишки. Филипп-Киркоров, достав подарок из коробочки, был настолько восхищен им, что примерил украшение на себя и гордо сидел далее в студии в таком виде. А когда спросил у дочки, можно ли забрать его себе, встретил яростное сопротивление.

«Не-е-ет!» — воскликнула Алла-Виктория.

Хромченко пообещала подарить Киркорову такое же колье, только немного длиннее.

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