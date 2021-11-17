«Вы не представляете, что для меня значат морепродукты»: Ольга Картункова запечатлелась за столом с деликатесами

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова призналась в любви к дарам моря.

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова показала, какая еда помогает ей не набирать вес, даже если ужин будет очень поздним.

Это, конечно же, богатые белком морепродукты. Своей аудитории в Instagram Ольга Картункова призналась, что питает особую слабость к морским деликатесам — морским ежам, креветкам, мидиям, устрицам.

Специально для звезды их доставляют прямо в квартиру.

«Я приезжаю домой после репетиции, конечно же, уставшая, отдавшая себя творчеству, и вот такой сюрприз меня дома ждет. Очень порадовали меня и мою семью. Вы не представляете, что для меня значат морепродукты», — поделилась Ольга Картункова в микроблоге.

Пост звезда шоу «Однажды в России» сопроводила снимком, на котором запечатлена за столом, плотно уставленным морскими деликатесами.

«Вчера первый раз попробовала ежей. Я вам скажу, это что-то! Морепродукты — это жизнь», — добавила Ольга Картункова.

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