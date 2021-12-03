«Много эффектных женщин»: Марина Зудина в облегающем черном платье пофлиртовала с Александром Филиппенко

Актриса Марина Зудина в числе других знаменитостей приняла участие в церемонии вручения «Юридического Оскара».

Артисты вручали награды известным адвокатам и юристам из разных регионов России.

Приятным сюрпризом для Марины Зудиной стал тот факт, что почти все смотрели сериал «Содержанки». На мероприятии звучали шутки по этому поводу.

«А вот сериал, где я играю адвоката, как- то меньше их заинтересовал, — призналась Марина Зудина в микроблоге. — Так что нормальных людей интересуют не только фильмы о юристах и адвокатах, а в большей мере фильмы, где много эффектных женщин, которые не всегда одеты, как у них в офисах».

Пост Марина Зудина сопроводила снимками, на которых запечатлена со своими звездными коллегами. На одном из кадров она позирует со знаменитым актером Александром Филиппенко.

Марина Зудина для церемонии облачилась в черное платье, подчеркивающее ее фигуру. Находиться в обществе Филиппенко ей было приятно, она явно флиртовала с артистом.

«Филиппенко! Не меняется вообще, и слава богу!», «Александр Филиппенко! Очень приятно видеть», «Какие замечательные и любимые люди, удачи и здоровья», «Марина Вячеславовна, вы прекрасны! А эта улыбка…» — высказались подписчики Зудиной.

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