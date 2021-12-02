56-летняя Марина Зудина в платье-бюстье в клетку виши встретилась с актрисами из «Содержанок»

Марина Зудина многим зрителям знакома по сериалу «Содержанки». Но свою карьеру она строит давно и часто играет в театре. Марина была женой Олега Табакова. Более того, они 10 лет прожили вместе до свадьбы.

Артист ушел из жизни в 2018 году. С тех пор она сама растит дочку Марию. А вот ее сын Павел уже сам играет в кино и даже стал папой. В прошлом году у него родилась дочка Миа.

Примечательно, что Зудина в последнее время часто выходит в свет. В свои 56 лет она может похвастаться стройной фигурой. Актриса также не боится экспериментировать с образами.

На премии она отметилась в блузке цвета омлета и юбке-футляре, а вот на открытие ГУМ-катка пришла в дутом пуховике. 1 декабря вдова Табакова отправилась на гала-ужин Mercury. Она появилась на мероприятии с дочкой.

Для такого случая Зудина облачилась в силуэтное платье бюстье в клетку виши. Образ дополнили элегантные босоножки. Она подчеркнула свои женственные формы и сделала акцент на тонких щиколотках.

А вот ее дочка была в лаконичном черном платье в пол с цепочкой на талии. Там Марина встретила коллег по сериалу Викторию Толстоганову, Дарью Мороз и Ирину Сосновую.

«Чудесная компания! Все вместе неоднократно работали и будем работать дальше! Смеялись без остановки на шутками любимого Ивана Урганта. Приняли участие с Викторией Толстогановой и нашими дочерьми в импровизационном „Вечернем Урганте“ в компании с Mercury. Чудесный ужин, легкая музыка, шутки и предновогодне настроение», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит вдова Табакова. Многие посчитали, что повзрослевшая дочка ее затмила. «Очень хорошо выглядите», «Платье в клетку — это просто огонь», «Марина, вы очень хорошо выглядите», «Оооо, Марина, это просто платье-провокация», «Коллеги ваши тоже хороши, но дочка всех затмила», — стали писать подписчики.

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