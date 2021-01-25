Александр Филиппенко прочтет онлайн отрывки произведений Гафта, Зощенко и Жванецкого

26 января в рамках цикла онлайн-встреч с видными деятелями отечественной культуры Российский центр науки и культуры в Париже пригласит в гости народного артиста России Александра Филиппенко. Актер, двадцать лет игравший на сцене Театра имени Вахтангова и исполнивший более ста ролей в кино, выступит с чтением отрывков из литературных произведений. Звезда экрана прочтет строки Шарля Бодлера, Валентина Гафта, Сергея Есенина, Михаила Жванецкого, Михаила Зощенко, Семена Кирсанова, Юрия Левитанского и Осипа Мандельштама, а также ответит на вопросы, присланные поклонниками.

Трансляцию встречи под названием «В плену у автора» проведет портал «Культура.РФ». Начало в 18:00.

Напомним, что Александру Филиппенко исполнилось уже 76 лет. В последние годы он играет не так часто. В 2019-м он участвовал в спектакле «Палачи» в «Гоголь-центре». В 2020-м вышел комедийный мини-сериал «Алиса», в котором он сыграл одну из ролей.

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