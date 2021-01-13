«Посмотрите на оттенок этого платья»: Хромченко назвала самый модный цвет сезона

Синий цвет, ворвавшийся на модные подиумы в 2020-м году, не пожелает отступать на задний план и в нынешнее время. Став более темным, он начнет новое триумфальное шествие в фэшн-мире. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

В останкинской студии гостья проекта Анастасия представила актуальный наряд, от которого пришли в восторг не только ее близкие, но и ведущие шоу.

«Посмотрите, пожалуйста, на оттенок этого платья. С одной стороны, он как будто бы черный, но с другой он кажется синим. Вот такие чернильные варианты сезон предлагает в огромном вариативе. И синий в концентрации синего, и черный в оттенке синего – это хиты сезона», — заметила Хромченко.

Ранее в числе модных цветов сезона она называла на передаче оттенки зеленого – изумрудный, тон свежей травы, спелой груши и мятный. В тренде белый колор, в частности тон слоновой кости, цвет миндального молока, пломбира. А также вариации оранжевого вроде мандаринового и оттенка восточных специй.

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