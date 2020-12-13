«Обратите внимание»: тем, кто хочет выглядеть модно, Хромченко посоветовала оттенок миндального молока

В этом сезоне он очень актуален, особенно в тотальных комплектах.

Совсем недавно о тренде на белый цвет рассказывал Александр Васильев. В эфире «Модного приговора» на Первом канале он поведал, что в одежде этого тона женщины выглядят всегда торжественно, привлекая к себе внимание.

Особенно популярны сейчас пальто в этом оттенке, напоминая образ медицинского работника. Такие ассоциации не случайны – тренд появился как реакция на пандемию в знак благодарности врачам и медсестрам.

Но, как оказалось, белый пополнился теперь модным оттенком. О нем заговорила на шоу Эвелина Хромченко.

«Обратите внимание на этот оттенок, потому что цвет миндального молока нынешний сезон очень приветствует. Это считается новым оттенком белого, который давно не появлялся на подиумах. Естественно, ему немедленно дали поэтическое название, которое заинтересовывает потенциального покупателя. Но, в принципе, разные оттенки цвета слоновой кости на подиумах появлялись всегда. Нынешний сезон концентрирует внимание в этом оттенке в основном в монохромных комплектах», — прокомментировала представленный на передаче аутфит ведущая.

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