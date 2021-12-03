Ждать осталось совсем недолго: Андрей Яковлев представил заставку сериала «Сваты-7»

Седьмой сезон должен выйти на экраны уже в декабре этого года.

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в Instagram представил официальную заставку картины.

На кадре можно увидеть главных героев, которые улыбаются. Надпись гласит: «Сваты. Седьмой сезон».

«Слышала, что «Сваты-7» выйдут уже 20 декабря», «Очень ждем. Надеемся и верим», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмой сезон сериала «Сваты» был доснят минувшим летом в Грузии. Как ранее отмечал Андрей Яковлев, он станет последним. На данный момент съемочная группа не планирует снимать продолжение. Впрочем, Яковлев отмечал, что многое будет зависеть от успеха, либо провала седьмого сезона.

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