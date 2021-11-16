Все актеры собрались за большим праздничным столом: как снимали летом «Сваты-7» в Грузии

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась запись, сделанная минувшим летом в Грузии. На кадрах можно увидеть всех главных героев сериала во главе с Федором Добронравовым, которые собрались за праздничным столом.
«Видео со съемок «Сватов-7» в Грузии».
«Когда мы уже наконец сможем посмотреть «Сваты-7», «С нетерпением ждем серии из Грузии. Хочется окунуться в воспоминания по этой прекрасной стране», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что седьмые «Сваты» были досняты минувшим летом в Грузии. Они станут последними. Режиссер Андрей Яковлев уже объявил, что снимать продолжение сериала не планируется.
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