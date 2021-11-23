«Над этим можно подумать»: Андрей Яковлев не исключил в будущем продолжение сериала «Сваты»

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в комментариях под своим постом в Instagram не исключил, что в будущем будут сниматься новые серии картины, которая так полюбилась зрителям.
«Нет ли идеи снимать новогодние «Сваты». Продолжение?» — спросила одна из пользовательниц.
«Над этим можно подумать, если седьмой сезон зрители хорошо оценят».
Ранее отмечалось, что седьмая часть «Сватов» станет заключительной. Картина должна выйти на широкие экраны в декабре. Ее покажут в трех странах по телевидению: в России, Белоруссии и Украине.
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