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«Над этим можно подумать»: Андрей Яковлев не исключил в будущем продолжение сериала «Сваты»

По словам режиссера, все будет зависеть от того, как зрители оценят седьмой сезон.

«Над этим можно подумать»: Андрей Яковлев не исключил в будущем продолжение сериала «Сваты»
Татьяна Кравченко и Андрей Яковлев. Фото: instagram.com/andreyakovlev_official/

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в комментариях под своим постом в Instagram не исключил, что в будущем будут сниматься новые серии картины, которая так полюбилась зрителям.

Андрей Яковлев
Андрей Яковлев. Фото: instagram.com/andrei_yakovlev_official_/

«Нет ли идеи снимать новогодние «Сваты». Продолжение?» — спросила одна из пользовательниц.

«Над этим можно подумать, если седьмой сезон зрители хорошо оценят».

Андрей Яковлев

Ранее отмечалось, что седьмая часть «Сватов» станет заключительной. Картина должна выйти на широкие экраны в декабре. Ее покажут в трех странах по телевидению: в России, Белоруссии и Украине.

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Андрей ЯковлевБелоруссияРоссияСериал "Сваты-7"Украина