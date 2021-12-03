«На восьмом месяце беременности ребенок перестал дышать»: Суханкина — о главной трагедии в жизни

Как отметила певица, она просто упала в обморок, когда ей сказали, что ребенок умер.

Певица Маргарита Суханкина в студии «Судьбы человека» на канале «Россия 1» рассказала о главной трагедии своей жизни – потери ребенка.

«Мне подруга позвонила. Сказала, что у нее есть офигенный знакомый композитор. Я влюбилась в его музыку. Очень яркий человек. Он мне говорил, что мне надо петь другую музыку, а не ту, что я исполняла в «Мираже». Маргарита Суханкина

Как отметила Суханкина, она очень хотела стать мамой. «Муж выпивал. Я забеременела. Он устроил истерику. Сказала, что я рожу дебила. Так начиналось мое каждое утро. Все родные тоже сказали, что надо делать аборт. На большом сроке я сделала аборт. Чуть не умерла. А через месяц я снова забеременела. Мне муж начал говорить, что я переспала с любовником. Но я сказала, что пойду до конца. У меня начался воспалительный процесс. В восемь месяцев ребенок перестал дышать. С вечера он кувыркался, а к утру у меня опустился живот. В больнице мне сказали, что ребенок умер. Я потеряла сознание, когда это услышала. Вскоре я ушла от мужа», — заметила Суханкина.

Напомним, что Маргарита Суханкина прославилась по выступлениям в группе «Мираж». Своих детей у нее нет. В 2013 году она взяла мальчику и девочку из детдома.

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