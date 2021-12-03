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«Было запрещено смотреть на мужчин»: Суханкина объяснила, почему рассталась с хорватом Маруной

Как отметила певица, первый супруг был очень ревнивым.

«Было запрещено смотреть на мужчин»: Суханкина объяснила, почему рассталась с хорватом Маруной
Маргарита Суханкина. Фото: Globallookpress.com

Певица Маргарита Суханкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом браке с хорватом Антуном Маруной.

Маргарита Суханкина с первым мужем
Маргарита Суханкина с первым мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«На третьем курсе консерватории мы поехали на гастроли в Германию. Завтрак был в гостинице, а обедали и ужинали мы в ресторанах. И вот в югославском ресторане все началось. Его дядя держал этот ресторанчик. Как-то ко мне подошла официантка и спросила, замужем ли я. Ответила, что не замужем. За шторкой стоял мой будущий муж».

Маргарита Суханкина

Как отметила Маргарита Суханкина, супруг ее безумно ревновал. «То, что он устраивал было просто из ряда вон. Мне было запрещено смотреть на других мужчин. Если кто-то меня взял за руку – это было бы изменой. На этой почве начались скандалы. А точкой стало то, что он предложил мне доучиваться в Германии. А я решила в России учиться. У него потом появилась дама. Она напела мужу в уши, что я не вернусь. Он мне сказал, чтобы я не приезжала в Германию к нему», — заметила Суханкина.

Напомним, что Маргарита Суханкина прославилась по выступлениям в группе «Мираж». Своих детей у нее нет. В 2013 году она взяла мальчику и девочку из детдома.

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