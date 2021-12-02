«Мама выпила и замерзла, папу ударило током»: Суханкина сообщила о смерти родителей своих детей

Как отметила певица, ее дети не хотели никогда увидеть своих биологических родителей.

Певица Маргарита Суханкина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что биологические родители ее приемных детей умерли.

«Сейчас их биологических родителей уже нет в живых. Мама выпила и замерзла, а папа залез в какой-то дом, когда вышел из тюрьмы. Его ударило током насмерть. Сын сразу сказал, что не хочет увидеть своих родителей. Прямо ни секунды не задумывался». Маргарита Суханкина

По словам Суханкиной, она не переживала, когда биологические родители ее детей появились несколько лет назад на телевидении.

«Это была искусственно созданная ситуация. Страха у меня не было. Я собирала каждую бумажку. На каждый чих у меня был документ. Когда детям было 9 и 10 лет я с ними поговорила. Все им рассказала», — заявила Маргарита Суханкина.

Напомним, что Маргарита Суханкина в 2013 году взяла детей из детдома. Валерии было три года, а Сергею — четыре.

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