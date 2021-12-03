«Сказочница»: Суханкина рассказала, как Овсиенко благодаря ей стала заслуженной артисткой

По словам певицы, ее подруга просто торговала лицом на сцене.

Певица Маргарита Суханкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о своей подруге Татьяне Овсиенко, которая ранее говорила, что в «Мираже» якобы пели все исполнительницы.

«Сказочница. Это вранье, конечно. Мы с Таней общаемся. Она потрясающий человек. То, что касается участия Тани и других. Был только торг лицом с их стороны. Они выходили на сцену и танцевали под мой голос. Просто тупо открывали рот. Работали под мои фонограммы». Маргарита Суханкина

Как отметила Суханкина, все в группе было сложно построено. «Голос у Тани был ограничен. В «Мираже» она вообще ничего не пела. Она на моем голосе получила звание заслуженной артистки. У меня до сих пор нет никаких регалий. А Овсиенко заслуженная артистка», — заявила Маргарита Суханкина.

Ранее Татьяна Овсиенко отмечала, что на концертах «Миража» каждая солистка пела своим голосом. «Это был проект продюсера Литягина, в котором мы как куколки по чуть-чуть участвовали», — говорила звезда.

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