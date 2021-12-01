Помощница: Татьяна Навка запечатлела, как дочка в пуховом комбинезоне чистит снег на улице

Надежда Пескова не только погуляла, но и почистила двор.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она давно не участвует в соревнованиях, но создает красочные ледовые шоу. В постановках участвует ее дочка Надежда Пескова.

Семилетняя девочка пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. При этом с малых лет она учит иностранные языки и ходит на балет. А в этом году малышка пошла в школу. Несмотря на плотное расписание, она находит время и на простые радости.

Так, 1 декабря в сети появилось видео, где Надежда гуляет в пуховом комбинезоне и шапке. Девочка решила убрать снег с машины, а потом взяла лопату и стала чистить снег во дворе. Порой ей было непросто оторвать полную лопату снега от земли, но она продолжала расчищать площадку перед домом.

Поклонники заметили, что дочка Навки подросла. Многие восхитились тем, какой хозяйственной она растет. «Ну что за прелесть», «Чудесный ребенок», «И медали приносит, и снег убирает», «Наденька, прелестный ребенок», «Какая хорошенькая», «Этот ребенок примерный, спокойный, чудесный», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что на днях Навка выступила на открытии ГУМ-катка. Ей предстоит показать свою постановку в Дубае. Также она покажет новое ледовое шоу «Лебединое озеро» в Москве в конце декабря.

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